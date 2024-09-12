وزير التخطيط:إجراء التعداد السكاني سينفذ في موعده المحدد

وزير التخطيط:إجراء التعداد السكاني سينفذ في موعده المحدد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الخميس، على أنه لا توجد أي عقبات تحول دون إجراء التعداد السكاني، فيما اشار الى انه سينفذ بموعده المحدد.وأفاد بيان للوزارة، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعا مهما للهيئة العليا للتعداد السكاني”.وأوضح تميم، أن “التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في جميع محافظات العراق يومي 20 و 21 تشرين الثاني المقبل، وسيكون هناك حظر للتجوال”، مبينا أن “التعداد العام للسكان والمساكن سينفذ إلكترونيا وسيكون آخر تعداد يشهده العراق، لأننا سنكون أمام قاعدة بيانات ضخمة تغطي جميع مفاصل الحياة وخصائص السكان، الاجتماعية والاقتصادية”.وأشار، إلى أن “نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستظهر خلال ساعات قليلة بدقة وموثوقية عاليتين، نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في إجراء التعداد”، منوها: “وفرنا (120) ألف جهاز لوحي (تابلت) من مناشئ عالمية رصينة، وبمواصفات عالية، وستتم الاستفادة منها من قبل مؤسسات الدولة بعد انتهاء التعداد”. ولفت، إلى أن “هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات في دعم إجراء التعداد العام للسكان”، موضحا أن “مجلس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات المهمة من اجل توفير أفضل الظروف لإجراء التعداد السكاني وضمان نجاحه”.وأكد، على أنه “لا توجد أي عقبات سياسية تحول دون إجراء التعداد السكاني”، مشيرا إلى أن “هناك تنسيقا عالي المستوى مع حكومة إقليم كوردستان بشأن إجراء التعداد في موعده المقرر 20-11-2024”.وثمن الوزير، “دور مجلس النواب ولجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية الداعم لجهود وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني”، داعيا الأسر الكريمة “للتعاون مع العدادين في مرحلة الترقيم والحصر التي بدأت في جميع المحافظات يوم 1-9-2024، وتنتهي يوم 30-10-2024”. وتابع: “أعددنا خطة خاصة لإجراء التعداد السكاني في المناطق الصعبة والنائية، مثمنا دور وجهود وزارة التربية في تهيئة الكوادر التي تقوم بإجراء عمليات الترقيم والحصر والتعداد السكاني”.وواصل: “سيكون لدينا 120 ألف باحث ميداني لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن”، مؤكدا “نحن مطمئنون تماما من التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في موعده المحدد 20-11-2024، بعد أن هيأنا جميع المستلزمات ووفرنا جميع المتطلبات، فقد أنشأنا مركزا متطورا للبيانات، وآخر للاتصالات، مع توفير الصور الفضائية، والتقنيات والبرمجيات المتطورة جدا”.وطالب وسائل الإعلام، بـ”دعم مشروع التعداد العام للسكان، لكونه يمثل مشروعا وطنيا وينعكس بالفائدة على جميع شرائح المجتمع”.

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