وزير التخطيط:(18.5) مليون يورو الدعم الألماني للعراق لتمويل مشروع الحوكمة

وزير التخطيط:(18.5) مليون يورو الدعم الألماني للعراق لتمويل مشروع الحوكمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الأحد، عن تكلفة التمويل الألماني لبرنامج دعم اللامركزية.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير التخطيط، خالد بتال النجم ترأس، اليوم، اجتماعا للجنة التوجيهية العليا لبرنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية في العراق، الممول من الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية، بمبلغ (18.5) مليون يورو”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع وشارك فيه المشرف على الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات عقيل الخزعلي، وممثلو  وكالة التعاون الالماني (GIZ)، بالاضافة الى وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، وعدد من المديرين العامين في الوزارة”.وأكد الوزير، بحسب البيان، على “أهمية هذا  البرنامج في تطوير قدرات الحكومات المحلية في المحافظات، وشمول الاقضية والنواحي بالمشاريع الصغيرة، لتحريك عجلة التنمية فيها من خلال خلق فرص عمل للشباب، واشراك المجتمعات المحلية في عملية التخطيط والتنفيذ لتلك المشاريع”.وأشار إلى، “سعي الوزارة لبناء قاعدة بيانات واسعة عن واقع التنمية في جميع المحافظات، والعمل على تعزيز اللامركزية الادارية في عملية تنفيذ السياسات التنموية التي تُعنى باعدادها ومتابعتها وزارة التخطيط، والوزارات الاتحادية”.

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