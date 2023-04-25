وزير الخارجية:التأثيرات الخارجية على القرار العراقي ما تزال موجودة

وزير الخارجية:التأثيرات الخارجية على القرار العراقي ما تزال موجودة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر وزير الخارجية فؤاد حسين،الثلاثاء، أن مواجهة القوات التركية المتواجدة شمال العراق بالسلاح “لن تؤدي إلى نتيجة”.وقال حسين في لقاء متلفز ، إن “جهودنا كانت واضحة وملموسة في التقارب السعودي الإيراني”، مبيناً أن “الرعاية الصينية للتقارب السعودي الإيراني هي نتيجة، والجهود كانت عراقية”.وأشار إلى أن “التأثيرات الخارجية على القرار العراقي ما تزال موجودة”، من جانب آخر، قال حسين إن “حزب العمال ليس مشكلة تركية فقط، والعراق معني بهذا الملف”، مضيفاً “لسنا من دعاة الحرب والتفكير بذلك يعيدنا إلى أزمات سابقة”.وأكد أن إدارة الأزمة مع تركيا ينبغي أن لا تكون عسكرية وإنما سياسية”، متابعاً :”لا يوجد تهاون مع تركيا ونعمل على إدارة الأزمة”.واعتبر أن “مواجهة القوات التركية بالسلاح لن تؤدي إلى نتيجة”، قائلاً إن “الوجود التركي في شمال العراق تدخل وليس احتلالاً”.

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