وزير الخارجية:الحياة بدون أمريكا لا طعم لها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، امس السبت، تطلع العراق إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الإدارة الأمريكية الجديدة

وذكر بيان للوزارة ، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل القائم بالأعمال الجديد للسفارة الأمريكية في بغداد دانيال روبنشتاين

وأضاف البيان: “في مستهل اللقاء، قدّم حسين تهانيه لروبنشتاين بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة”، مؤكداً، “عمق العلاقات العراقية – الأمريكية”، ومعرباً في الوقت نفسه عن “تطلع العراق إلى تعزيز التعاون الثنائي في ظل الإدارة الأمريكية القادمة

وأشار البيان إلى، أن “اللقاء شهد مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الأوضاع الإقليمية، لا سيما الوضع في سوريا، كما تطرق الجانبان إلى التطورات السياسية الراهنة والدور المحوري الذي تلعبه الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في مسار الأحداث داخل سوريا

وتابع البيان، أن “الطرفين ناقشا أيضا مخرجات مؤتمر الرياض بشأن سوريا، الذي شهد مشاركة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية”، وأكدا، “أهمية متابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر