وزير الخارجية:دعم مالي كبير من الجانب العراقي إلى وكالة الأونروا

وزير الخارجية:دعم مالي كبير من الجانب العراقي إلى وكالة الأونروا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن ملف القضية الفلسطينية، الوحيد على طاولة اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب.وقال حسين، إن “اجتماعات المجلس الوزاري للدورة الـ 163 لمجلس وزراء الخارجية العرب بحثت القضية الأبرز والأهم والوحيدة وهي القضية الفلسطينية”.وأوضح، “هناك دعم ثابت على المستوى العربي والإقليمي والدولي ومن الحكومة العراقية والشعب العراقي للقضية الفلسطينية”.وأضاف، أن “اجتماعاً عقد مع وكالة أنروا الخاصة بإغاثة الفلسطينيين”، مؤكداً “وجود دعم مالي كبير من الجانب العراقي الى الوكالة، كونها تعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني لاسيما أهالي غزة”.ولفت، الى أن “العراق بادر وفتح الأبواب للآخرين من أجل دعم وكالة أنروا”.وبشأن عقد القمة العربية المقبلة في بغداد، ذكر حسين، أن “العراق على تواصل مع الجامعة العربية من أجل الاستعداد للقمة العربية”، مردفاً بالقول:”نتطلع لهذه القمة التي ستعقد في شهر أيار من العام المقبل في بغداد”.

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