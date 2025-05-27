وزير الخارجية:س”نعمل” على إعادة الايزيديات المختطفات

وزير الخارجية:س”نعمل” على إعادة الايزيديات المختطفات
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية فؤاد حسين،الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان تواصلان العمل لجمع المعلومات عن المختطفين والمختطفات الايزيديين خاصة مع التغيير الذي حصل في سوريا، مردفا بالقول إن معظم المختطفات الايزيديات تم اخذهن الى سوريا، ونعمل على تحرير ما تبقى منهن، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع الخبراء الإقليمي حول الأشخاص المفقودين في بغداد، بمشاركة وفد من حكومة إقليم كوردستان..بدوره قال زيدان خلف مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها خلال المؤتمر “نحن نستذكر اليوم واحدة من أكثر الملفات إنسانية وألمًا بالعراق وهو ملف المفقودين من قبل ضحايا الإرهاب”.وأضاف أن “حكومة جمهورية العراق وانطلاقًا من مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية جعلت من ملف المغيبين والمفقودين من أولوياتها”.وذكر خلف “عملنا مع كل المؤسسات الامنية، و مع دائرة شؤون الناجيات الايزيديات و اعدناهن إلى ذويهم بالتعاون مع الأمن الوطني والاستخبارات”، مردفا بالقول “خصصنا مكافأة مالية لمن يخبر عن عنوان ناجية إيزيدية، وتعاون مع الطب العدلي والجهات الأمنية (..) وتابعنا إصدار قانون الناجيات الايزيديات”.

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