وزير الخارجية:ليس من مصلحة العراق مغادرة القوات الأمريكية

وزير الخارجية:ليس من مصلحة العراق مغادرة القوات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مقابلة اجرتها معه صحيفة “ذا ناشيونال” ، ان العراق بحاجة للقوات الامريكية لأن داعش الارهابي لازال يشكل خطرا على العراق واضاف حسين إنه بعد مرور عقد من الزمن، لا يزال لدى “داعش” جيوب صغيرة من الارهابيين، “على الرغم من أنهم ليسوا أقوياء كما كانوا من قبل”.وأوضح أنه “لا يمكننا الحديث عن داعش كمقاتلين فقط؛ داعش هي أيضاً أيديولوجية… وهذا جانب واحد من المشكلة. أما الجانب الآخر فيتعلق بحقيقة وجود المئات من قادة داعش في السجون في سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية”، ولا يزال الوضع في سوريا غير مستقر، وهناك مخاوف من احتمال فرار المئات من أعضاء داعش المحتجزين في البلاد وعبور الحدود وإعادة تنظيم صفوفهم في العراق. محذرا من أن الأمن في سوريا يؤثر علينا بشكل مباشر.ومع ذلك، فإن القضايا التي لا تزال قائمة تشمل كيف ومتى سيتم سحب القوات ورد الفعل الأمريكي على هذا القرار العراقي.وأضاف: “لهذا السبب نتحدث عن المفاوضات”.وأكد حسين “نحن نعتبر الولايات المتحدة حليفاً لقد كانت الولايات المتحدة معنا في الحرب ضد داعش. لقد فعلنا ذلك معًا. واضاف “نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا علاقة جيدة للغاية مع الولايات المتحدة. لا أرى العلاقة مع الأميركيين سلبية، لكننا نتحدث عن كيفية إعادة تشكيل علاقتنا”. ودعا  وزير الخارجية إلى بقاء القوات الأمريكية وحلف الناتو .

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