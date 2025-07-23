وزير الخارجية الأمريكي يبلغ السوداني برفض تمرير قانون الحشد الشعبي الإيراني

وزير الخارجية الأمريكي يبلغ السوداني برفض تمرير قانون الحشد الشعبي الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، على ضرورة محاسبة المتورطين بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية في إقليم كوردستان العراق.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه روبيو مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في بيان اليوم الأربعاء.ونقلت بروس عن وزير الخارجية تأكيده على دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار العراق، ووقوفها إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة تلك التي تستهدف المنشآت الحيوية وقطاع الطاقة.وأضافت أن الوزير روبيو شدد أيضاً على ضرورة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي.ووفقا للبيان، فإن ربيو أعرب عن “قلق الولايات المتحدة العميق” من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المطروح حالياً أمام مجلس النواب العراقي، معتبرا أن “إقراره من شأنه أن يكرّس النفوذ الإيراني ويمنح جماعات مسلحة مكانة رسمية تقوّض سيادة العراق”.

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