وزير الخارجية: العلاقة المتوترة بين إيران وأمريكا تؤثر على العراق!

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اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً
مصدر مسؤول: تدفق عملات عراقية مزورة من قبل إيران لغرض سحب الدولار
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
وزارة الزراعة بزعامة حزب الدعوة تدعو المواطنين بعدم التخوف من عدوى الحمى القلاعية!
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
مصادر سياسية: إتفاق إطاري بتوجيه إيراني على إبقاء (الفياض) رئيسا للحشد حتى وفاته!
نائب:العراق تحت حكم عصابة من الخونة والسراق
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة على المواطنين
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