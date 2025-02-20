وزير الخارجية: العلاقة المتوترة بين إيران وأمريكا تؤثر على العراق!

وزير الخارجية: العلاقة المتوترة بين إيران وأمريكا تؤثر على العراق!
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بغداد/ شبكة اخبار العراق- أشار وزير الخارجية فؤاد حسين في تصريح لقناة DW عربية، الخميس، إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران يؤثر على العراق، من منطلق الواقعية السياسية.كما أكد على أن العراق على اتصال مستمر مع الحبيبة إيران!. ويتطلع إلى إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي لعدم التصعيد ضد إيران.

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