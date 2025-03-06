وزير الخارجية: القمة العربية في بغداد ستعقد يوم 17 آيار المقبل

وزير الخارجية: القمة العربية في بغداد ستعقد يوم 17 آيار المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن الجامعة العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 أيار.وقال حسين في تصريح خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في بغداد، إن “الجامعة العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 أيار المقبل”.وأضاف، أن “القمة العربية في بغداد ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل الأمة العربية”، لافتا الى أنه “ستكون هناك مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب”.

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