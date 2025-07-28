وزير الداخلية:إصدار مذكرات قبض بحق (81) تاجراً للمخدرات الإيرانية

وزير الداخلية:إصدار مذكرات قبض بحق (81) تاجراً للمخدرات الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أمس الأحد (27 تموز 2025)، عن إصدار مذكرات قبض بحق 81 تاجر مخدرات دولياً خلال النصف الأول من العام الجاري.وذكر بيان للداخلية، ان الشمري “ترأس، اجتماعاً للاستماع إلى الإيجاز نصف السنوي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأكد خلال هذا الاجتماع على ضرورة تحديث الخطط ومتابعة العمل بشكل مكثف”.وشدد، على “أهمية إجراء الفحص على سائقي عجلات نقل الزائرين خلال زيارة الأربعين للتقليل من الحوادث المرورية، ومنع استغلال هذه المناسبة من قبل المتاجرين بهذه السموم”.كما وجه الشمري “بمتابعة مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين، من بينهم المطلوبون دولياً، خاصة أن المحاكم المختصة أصدرت مذكرات قبض دولية بحق 81 تاجراً ومهرباً دولياً خطيراً بعد إكمال جميع الإجراءات التحقيقية الخاصة بهم من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع منظمة الإنتربول الدولية في العام الحالي”.ووجه أيضاً “بالتركيز على حملات التوعية والتثقيف من مخاطر المخدرات، فضلاً عن استمرار الاهتمام بضحايا المخدرات داخل المصحات القسرية، والعمل على تأهيلهم ودمجهم من جديد مع المجتمع بعد ضمان شفائهم بشكل تام”.

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