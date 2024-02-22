وزير الداخلية:ضبط (50) كغم من المخدرات الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية

وزير الداخلية:ضبط (50) كغم من المخدرات الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، ضبط أكثر من 50 كيلوغراماً من المخدرات الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.وقال الشمري في تصريح للصحفيين على هامش زيارته قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين، إن الوزارة تنجز عملا كبيرا في موضوع مكافحة المخدرات، مردفا بالقول، إنه كانت هناك نجاحات حققتها مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كل أنحاء العراق.وأضاف أنه فجر هذا اليوم تم ضبط 15 كيلوغراما من مادة الكريستال المخدرة اضافة الى القاء القبض على متهمين كانت بحوزتهم تلك الكميات، مشيرا إلى أنه تم ضبط أكثر من 50 كيلوغراما من المخدرات خلال الأيام الثلاثة الماضية.وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

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