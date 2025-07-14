وزير الداخلية في طهران لتنفيذ توجيهاتها بشأن زيارة أربعينية الحسين في كربلاء

وزير الداخلية في طهران لتنفيذ توجيهاتها بشأن زيارة أربعينية الحسين في كربلاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين (14 تموز 2025)، إلى طهران في زيارة رسمية.وقال مصدر ، أن “وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري وصل إلى طهران ، وكان في استقباله وزير داخلية إيران إسكندر مؤمني في مطار مهرآباد”.وأضاف، أنه “سيُعقد اليوم في طهران اجتماع ثلاثي لوزراء داخلية إيران والعراق وباكستان، تستضيفه إيران، حول  أربعينية الحسين  في كربلاء وتنسيق الإجراءات الإقليمية المشتركة”.

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