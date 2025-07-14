وزير الداخلية في طهران لتنفيذ توجيهاتها بشأن زيارة أربعينية الحسين في كربلاء

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خور عبد الله: سيادة عراقية مهددة باتفاقات مشبوهة ورفض شعبي شامل قد يقلب الطاولة/الجزء الثالث
شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة
اين موقع ودور القوى الوطنية في التغيير المنشود في العراق المحتل ؟
أوجلان والكلمة التي أنهت حربا
حقول العراق… بين كنز الذهب الأسود ولهيب التهديدات: هل تنجو استثمارات الأجانب أم يحترق حلم الوطن؟
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رشيد يستقبل السفير التركي ولم يتحدث معه عن شحة المياه بسبب بلاده
المالية النيابية: الرواتب مؤمنة رغم العجز المالي الكبير في موازنة 2025
حزب طالباني:أزمة رواتب الإقليم تكمن في” الإيرادات، توطين الرواتب،تصدير النفط،كمية الاستهلاك المحلي للنفط”
أكثر من (5) مليارات دولار استيرادات العراق من تركيا خلال النصف الأول من 2025
الجمارك العراقية :تنفيذ نظام “الأسيكودا” لرفع كفاءة الأداء
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البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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النزاهة النيابية تتابع ملف الاستيلاء غير القانوني على بعض الأراضي الزراعية من قبل فصائل مسلحة حشدوية
خبير اقتصادي:حكومة السوداني تُكدّس مليارات الدولة في مصارف الخارج والمواطن ما زال يكافح لتأمين أساسيات العيش
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
نائب يحذر من “جاكوج المشهداني” لبيع قناة خور عبدالله للكويت
إحالة مشروع تحلية مياه البحر في البصرة إلى شركة غير اختصاصية متهمة بالفساد
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- اذاعة INN