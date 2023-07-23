وزير الداخلية يؤكد على الرشاقة وإنهاء الترهل بالرتب

وزير الداخلية يؤكد على الرشاقة وإنهاء الترهل بالرتب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، على أهمية إنهاء موضوع الترهل بالرتب.وذكر مكتب الشمري في بيان ، ان الشمري حضر “المؤتمر نصف السنوي لوكالة الوزارة الإدارية والمالية اليوم الأحد، لمناقشة ما تم إنجازه من الموجز التنفيذي لعام ٢٠٢٣ للفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 30 حزيران الماضي، والمعوقات التي حالت دون تحقيق الأهداف، بحضور عدد من القادة والمستشارين والمدراء”.ووجه الشمري خلال هذا المؤتمر بجملة من التوصيات بشأن الاهتمام بالأوامر الإدارية وتقليل الروتين بالمعاملات الإدارية والانتقال الى العمل الإلكتروني وخاصة التبادل البريدي.وفي موضوع آخر أكد وزير الداخلية على إنهاء موضوع الترهل بالرتب وإعطاء كل ذي حق حقه، مشدداً على ضرورة الاهتمام بعمل كل شخص ضمن اختصاصه إن كان ضابطاً او موظفاً مدنياً، موجهاً أيضاً بالاهتمام بالمنتسبين الذين يعملون في المواقع الميدانية، فضلاً عن المعاملات التقاعدية لذوي الشهداء والجرحى وكذلك لجميع العاملين بوزارة الداخلية وإنجازها بأسرع وقت ممكن.وفي جانب الاهتمام بالخدمات الطبية، أكد الشمري على تقديم أفضل الخدمات في هذا الإطار للعاملين في الوزارة من قبل مديرية الخدمات الطبية.أما في الجانب التدريبي، فوجه وزير الداخلية بالاستمرار بالتدريب البدني للضباط والمنتسبين، وأن يكونوا باعلى مستويات الرشاقة واللياقة البدنية.ومن ناحية الخدمات التي تقدمها دوائر وتشكيلات الوزارة للمواطنين، أشار الشمري إلى”أهمية وضع الخطط الهادفة لمعرفة الزيادة بالتعداد السكاني وكذلك افتتاح مناطق جديدة في محافظات عدة ، الأمر الذي يحتم على الوزارة افتتاح مراكز جديدة للشرطة والدفاع المدني والمرور والأحوال المدنية”.

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