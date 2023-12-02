وزير الداخلية يؤكد على تعزيز أمن المواطنين في ديالى

وزير الداخلية يؤكد على تعزيز أمن المواطنين في ديالى
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 بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- قال مدير ناحية الوجيهية حاتم التميمي ،السبت، ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اطلع ميدانيا على موقع الحادث الارهابي الذي استهدف مدنيين بعبوات ناسفة واسلحة متوسط بين ناحية الوجيهية وقرية العمرانية، ( 25 كم شمال شرق بعقوبة).وأشار  التميمي الى ان الشمري اجتماعاً بالمسؤولين الامنيين وأصدر  توجيهاته بتعزيز الأمن وإجراءات حماية المدنيين الى جانب تفقد مجالس العزاء وذوي الضحايا.ونفذ مجهولون الخميس الماضي يعتقد من ميليشيا بدر ، هجوما بعبوات ناسفة استهدف عجلة مدنية تلاه هجوم باسلحة متوسطة في اطراف قرية العمرانية، ( 25 كم شمال شرق بعقوبة)، ما سبب سقوط 11 ضحية و14 مصابا وسط غموض عن هوية منفذي الهجوم وأسبابه.من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان، إن الشمري أطلع ميدانياً على مكان وملابسات الحادث الغادر في منطقة العمرانية بمحافظة ديالى والإجراءات المتخذة من قبل القطعات الأمنية.وبينت أن الوزير عقد اجتماعاً أمنياً مع عدد من القادة والضباط لمناقشة الإجراءات الأمنية ضمن هذا القاطع.

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