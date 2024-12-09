وزير الداخلية يتفقد لليوم الثاني الشريط الحدودي مع سوريا

وزير الداخلية يتفقد لليوم الثاني الشريط الحدودي مع سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الداخلية في بيان ،الأثنين، إن “الوزير عبد الامير الشمري يتواجد على الشريط الحدودي العراقي السوري لليوم الثاني على التوالي، حيث قام بتفقد القطعات الأمنية المنتشرة في المنطقة، واطلع على خطط الانفتاح والانتشار الأمني، كما عقد اجتماعًا في مقر اللواء التاسع بالمنطقة الثانية ضمن قيادة قوات الحدود بمحافظة الأنبار”.وأضافت، أن “الوزير اطلع على أهم الواجبات التي تقوم بها القوات الأمنية لتعزيز أمن الشريط الحدودي، وأصدر جملة من التوصيات التي تسهم في تعزيز العمل الأمني والاستخباري ضمن قاطع المسؤولية”.

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