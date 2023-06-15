وزير الداخلية يدعو عشائر ميسان إلى المحافظة على الأمن وترك الظواهر السلبية

وزير الداخلية يدعو عشائر ميسان إلى المحافظة على الأمن وترك الظواهر السلبية
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العمارة/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري خلال اجتماعاته في محافظة ميسان، بعدد من شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة “على الدور للعشائر العراقية في دعم الأمن والاستقرار ومساندة الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع، فضلا عن المجرمين والخارجين عن القانون”.وأشار إلى “أهمية محافظة ميسان خاصة من الناحية الاستثمارية، وأن الحكومة العراقية تعمل بشكل مستمر على تحقيق الأمن والاستقرار المستدام وتوزيع الاستثمار والتنمية”.وأضاف “أننا بحاجة إلى تطوير المدن ويجب أن تكون العشائر العراقية الأصيلة فاعلة في هذا المجال وتنبذ أي عمل يخل بالوضع الأمني”.

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