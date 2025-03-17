وزير الداخلية يوجه بتعزيز أمن المطارات

وزير الداخلية يوجه بتعزيز أمن المطارات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأثنين (17 آذار 2025)، تنظيم عمل مديرية أمن وحماية المطارات.وذكر بيان لـ وزارة الداخلية،إن “الشمري ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ووكيل وزارة النقل وممثل عن مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الجهات ذات العلاقة والضباط”.ونوقش بحسب البيان، “متابعة الجوانب الأمنية والإدارية والتنظيمية لمفاصل المديرية، فضلاً عن سير الإجراءات الأمنية المتخذة في تأمين عمليات الدخول والخروج من المطارات، والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة”.

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