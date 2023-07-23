وزير الدفاع الألماني يلغي زيارته إلى بغداد لأسباب أمنية

وزير الدفاع الألماني يلغي زيارته إلى بغداد لأسباب أمنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأحد، أنه تم إلغاء زيارة وزير الدفاع بوريس بيستوريوس للعراق على المدى القصير بسبب مخاوف أمنية.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا أوصت بعدم القيام بهذه الزيارة بعد أعمال الشغب العنيفة ضد السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد.ووفقاً لتقييم هيئات ألمانية، لا يمكن استبعاد حدوث احتجاجات أخرى وتردي الوضع في العراق، بحسب وزارة الدفاع الألمانية.وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ القرار أيضاً من أجل حماية أفراد القنصلية الألمانية في بغداد.

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