وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على التزام بلاده في الدفاع عن السعودية

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على التزام بلاده في الدفاع عن السعودية
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأكد له التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في بيان، إن أوستن والأمير محمد بحثا الأمن الإقليمي لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن و”الجهود الثنائية الجارية لتحسين دفاعات السعودية”.ويواصل الحوثيون المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على معظم شمالي اليمن منذ عام 2014 هجماتهم على السعودية عبر الحدود ويسعون للسيطرة على منطقة مأرب الغنية بالغاز في اليمن.وتدخل تحالف بقيادة السعودية في اليمن عام 2015.وقال كيربي إن أوستن “أشار إلى النجاحات التي حققتها السعودية في الآونة الأخيرة في التصدي لهجمات الحوثيين على المملكة” ووجه الشكر لولي العهد على التعاون مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينج لإنهاء الحرب في اليمن.وفي الشهر الماضي، انتقد ليندركينج الحوثيين لعدم مشاركتهم بجدية في الجهود المتوقفة حاليا والتي استهدفت التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما حث التحالف على رفع القيود المفروضة على جميع الموانئ والمطارات اليمنية.ولقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في الحرب معظمهم من المدنيين ويعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء.

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