وزير الدفاع في تركيا “لشراء” بعض أسلحتها

وزير الدفاع في تركيا “لشراء” بعض أسلحتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، امس الاربعاء، الى تركيا لحضور معرض الصناعات العسكري العالمي 2021.وقالت وزارة الدفاع في بيان ان “عناد توجه الى تركيا يرافقه وفد رفيع المستوى الى جمهورية تركيا لحضور معرض الصناعات العسكري العالمي 2021”.واضافت، “حيث تم استقبال وزير الدفاع والوفد المرافق له من قبل نائب وزير الدفاع التركي السيد محسن ديري”.واجرى وزير الدفاع، وفقا للبيان، “جولة في معرض الصناعات العسكري اطلع خلالها على احدث الاسلحة والمعدات العسكرية من مختلف الشركات العالمية المساهمة في المعرض هذا العام”.

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