وزير الدفاع يحضر معرض الأمن والدفاع في بلغاريا

وزير الدفاع يحضر معرض الأمن والدفاع في بلغاريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الخميس، إلى بلغاريا، لحضور معرض الأمن والدفاع لعام 2022.وذكر بيان لوزارة الدفاع ، أن “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون وصل الى جمهورية بلغاريا، تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من نظيره البلغاري دراغومير زاكوف، لحضور معرض الأمن والدفاع لعام 2022، الذي افتتح برعاية رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف”، مبينا ان “وزير الدفاع البلغاري كان في استقبال عناد”.وأضاف ان “السفير العراقي في صوفيا لينا جلال عمر رافق الوزير في زيارته”، مشيرا إلى أن “الزيارة ستشمل إجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين في جمهورية بلغاريا، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين جمهوريتي العراق وبلغاريا”.

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