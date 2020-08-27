وزير الدفاع يستقبل نظيره الفرنسي

وزير الدفاع يستقبل نظيره الفرنسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اجرى وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم الخميس، استقبالاً رسميا لوزيرة الجيوش الفرنسية التي وصلت بغداد قبل ساعات.وذكر بيان صادر عن الوزارة، ان “الوزير جمعة عناد، اجرى استقبالاً رسميا لوزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، بعد وصولها الى مقر الوزارة”.واشار المصدر الى ان “هذه الزيارة الثالثة للوزيرة الفرنسية، والتي جاءت لتقوية اواصر التعاون بين وزارتي الدفاع الفرنسية والعراقية، في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الارهاب”.ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، الخميس (27 آب 2020)، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، لبحث عدد من الملفات.وقال مصدر ، إن “الوزيرة الفرنسية ستبحث مع رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، الحفاظ على سيادة العراق، والتدخلات التركية على الأراضي العراقية”.

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