وزير الزراعة:الكاظمي فتح استيراد (52) مادة زراعية محظورة الاستيراد

وزير الزراعة:الكاظمي فتح استيراد (52) مادة زراعية محظورة الاستيراد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الزراعة محمد كريم، الخميس، عن وجود خلاف مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بسبب قرار فتح الاستراد لـ52 مادة زراعية محظورة الاستيراد، مبينا ان الكاظمي امتعض من اجابتي على قرار فتح الاستيراد.وقال كريم في حوار متلفز، “انني تقدمت بطلب وزاري عاجل لمجلس الوزراء لمنع تداول 52 مادة زراعية الأسواق العراقية.واضاف ان “المواد الممنوعة تتضمن بيض المائدة والتمور وىالدجاج والعسل والبصل والاسماك وعدم السماح بحركة نقل حمولات هذه المواد من اقليم كردستان المحافظات”.وأشار كريم الى ان “موقفي الحاد بشان منع استيراد الموادالزراعية المنتجة محليا تسبب في قطيعة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ ثلاثة اسابيع”.

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