وزير السياحة الإيراني:اتفقت مع مرجعية السيستاني وزعماء الإطار والحشد الشعبي على تفويج (4) ملايين شيعي لزيارة إيران سنوياً

وزير السياحة الإيراني:اتفقت مع مرجعية السيستاني وزعماء الإطار والحشد الشعبي على تفويج (4) ملايين شيعي لزيارة إيران سنوياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، رضا صالحي أميري،الثلاثاء، أن أكثر من 7 ملايين سائح أجنبي قصدوا بلاده العام الماضي، مشيرا الى أن لدى إيران ثلاث أولويات لجذب السائحين من عدة دول بينها العراق بأسبقية عالية جدا. وقال صالحي أميري في تصريح ادلى به للصحفيين، “نحن لا نهتم فقط بجذب السياح المحليين، بل نعطي الأولوية أيضًا لجذب السياح الأجانب وخاصة العراقيين الشيعة، لأن عائدات النقد الأجنبي تجلب خلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي”.واكد صالحي انه اتفق مع مرجعية النجف والحشد الشعبي وزعماء الإطار على تفويج ما لايقل عن 4 ملايين شيعي لزيارة إيران سنويا ، مردفا بالقول، إن “هدفنا في الخطة هو الوصول إلى 15 مليون سائح سنويا لتعزيز الدخل ودعم الاقتصاد الإيراني.

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