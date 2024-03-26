وزير الشباب الأسبق:(2.2) مليار دولار من إيرادات مطار النجف ذهبت إلى تيار سياسي

وزير الشباب الأسبق:(2.2) مليار دولار من إيرادات مطار النجف ذهبت إلى تيار سياسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطاري وزير الشباب الأسبق عبد الحسين عبطان، الثلاثاء، وجود فساد في  إدارة مطار النجف. وقال عبطان في حوار متلفز ،أن “مطار النجف أنشئ بمبلغ 70 مليون دولار وإيرادات بلغت 2.2 مليار دولار لايعرف المبلغ أين ذهب!! والتيار الصدري هو المسؤول لفترة طويلة على المطار”. وأضاف ان ” الفساد في مطار النجف كان يجري بغطاء سياسي صدري”. وبشأن التوافق السياسي حول إدارة المحافظات الجنوبية أكد نجاح تحالف نبني في إدارة تلك المحافظات دون وجود أي خلل سياسي او اداري.

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