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النقل النيابية:الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية
مصدر سياسي:تشتت الموقف السياسي وراء عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق
وزير الصناعة: نعتمد على القطاع الخاص في تطوير الصناعة!
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
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غوتيريش يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة وبدون عوائق
نتانياهو يسرّع إجراءات ضم الضفة الغربية
مصر وقطر :لابديل عن المساعي الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة
الجامعة العربية تدين منع الاحتلال زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودية إلى الضفة الغربية
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الحملة الانتخابية للبرلمان القادم تحولت الى مهزلة في التنافس الحاد على شراء الأصوات الانتخابية بالمال
المالكي ملكا.. متلازمة الرقم واحد في قوائم بغداد الانتخابية
انا اول عراقي اطالب بحل البرلمان العراقي ؟
عراق من غير مياه يتنكر لتاريخه
البروفيسور نوري المحمدي.. وإسهامه في تصنيع “المدفع العملاق” العراقي
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طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الكوري الجنوبي
العراق يحرز لقب بطولة شنغهاي الصينية بالدرجات الهوائية
أقبال خجول على شراء تذاكر مباراة المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي
المنتخب العراقي يؤكد جاهزيته لمبارياته مع كوريا الجنوبية
اليوم.. المواجهة بين فريقي سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي
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كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
نائب:لاسيادة للعراق في ظل حكومة السوداني
المياه النيابية: العراق يتعرض إلى شحة مياه بسبب إيران وتركيا والسوداني ” ملتهي بولايته الثانية”
نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
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