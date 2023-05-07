وزير العدل:طلبنا من الجامعة العربية استضافة الدورة ٣٩ لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد

وزير العدل:طلبنا من الجامعة العربية استضافة الدورة ٣٩ لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاحد، العراق طلب لاستضافة الدورة ٣٩ لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد .وذكر المكتب الاعلامي لوزارة العدل في بيان، أن الوزير شواني أوضح خلال زيارته مقر الجامعة العربية ولقائه امينها العام احمد ابو الغيط أن “الحكومة العراقية الجديدة تمتلك رؤية وارادة قوية وتسير بخطى ثابته نحو تنفيذ منهاجها الحكومي على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والامنية واجراء اصلاحات جذرية وتحقيق التنمية الاقتصادية”.واضاف، ان “الحكومة تحظى بدعم شعبي وسياسي والعراق ينعم بوضع سياسي مستقر وامني مستتب وعلى المستوى الدولي، لافتاً الى ان الحكومة تتبنى سياسة الانفتاح والاعتدال واقامة افضل العلاقات مع اشقائه،”.واعرب شواني،  عن تطلعه الى دعم الأمانة العامة للجامعة لطلب العراق بهذا الشأن”.من جهته أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عن سعادته للزيارة، مؤكدا ان العراق يستحق أن يستعيد دوره الحقيقي في كل الميادين والاصعدة خصوصاً حضوره الفاعل في جامعة الدول العربية مثمنناً دور العراق في دعم  الجامعة .

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