وزير العدل:طلبنا من الجامعة العربية استضافة الدورة ٣٩ لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد

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الجامعة العربية:وزراء الخارجية العرب قرروا عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة
غداً..اجتماع طارئ لبحث القتال في السودان وعودة سوريا إلى الجامعة العربية في القاهرة
الأسبوع المقبل..تبادل زيارة الأسرى لدى الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي
شويغو:قواتنا مستمرة في تدمير الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا
الأمم المتحدة:مفاوضات قريبة في السعودية لتحقيق السلام في السودان
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السوداني يستمع لتوجيهات رئيس ائتلافه السياسي تجاه الحفاظ على الحكم الشيعي
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم
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