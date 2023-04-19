وزير العدل:هناك لجنة مشكلة بأمر السوداني “تدرس”قانون العفو العام

وزير العدل:هناك لجنة مشكلة بأمر السوداني “تدرس”قانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، عن تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لجنة بشأن قانون العفو العام.وقال شواني في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومنذ مدة طويلة قد شكل لجنة لغرض إعداد مشروع قانون العفو العام”، مبيناً أنه “عند إنجازه، سيكون إنجازاً لجميع الكتل السياسية المنضوية داخل ائتلاف إدارة الدولة”.وعن الاختفاء القسري، ذكر شواني، أن “وزارة العدل هي الجهة المعنية بالإجابة عن التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعراق جزء من اتفاقية مكافحة الاختفاء القسري”، بحسب الوكالة الرسمية.وأكد، “عدم وجود مغيبين في الدوائر الإصلاحية لوزارة العدل، إذ إ  كل المودعين في تلك الدوائر هم محكومون بشكل أصولي من القضاء العراقي، من دون أن تكون هناك انتهاكات أو اختفاء قسري في سجوننا”.

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