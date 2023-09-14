وزير العدل: قانون العفو العام سيسهم بإطلاق سراح ( 9 ) آلاف سجين

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حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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إيران:وقعنا إتفاقيات مع السوداني بحيث أصبحت العقوبات الأمريكية لا قيمة لها
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
الفشل الاقتصادي والسياسي..60% من إيرادات العراق النفطية تذهب إلى إستيراد البضائع
مصدر حكومي: تركيا لا تحترم سيادة العراق جراء ضعف السوداني وإطاره الحاكم وتبعيتهم الإيرانية
نائب: إيران هي من تدير الماكنة الانتخابية لمكونات الإطار والثورة الشعبية هي الحل لإجراء التغيير
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- اذاعة INN