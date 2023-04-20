وزير العدل يؤكد على أهمية دور كتاب العدول في الحفاظ على الحقوق القانونية للمواطن

وزير العدل يؤكد على أهمية دور كتاب العدول في الحفاظ على الحقوق القانونية للمواطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع مدراء الكتاب العدول في بغداد.وبحسب بيان لوزارة العدل، تركز الاجتماع على “ضرورة تقديم الخدمات العدلية للمواطنين بانسيابية وبعيداً عن أي عوائق وفق ما جاء بالبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري بتسهيل الاجراءات خدمة للصالح العام”.وأكد شواني على “أهمية دور دوائر الكتاب العدول في الحفاظ على الحقوق القانونية للمواطن للارتقاء بمستوى العمل بما يتناسب مع توجهات حكومة الخدمات”.وشدد على “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل موظف مقصر في أداء مهامه أو متورط في عمليات التزوير”، مؤكداً بالقول: “لن أتردد بإحالة أي موظف متورط بالتزوير والإهمال الوظيفي وقضايا الفساد المالي والإداري إلى المحاكم المختصة”.وأشار شواني، إلى أن “مشروع الأتمتة الالكترونية هو الحل الأمثل في مكافحة الفساد وتقليل الروتين”.واستمع شواني، إلى “بعض الملاحظات من قبل الحضور بشأن البنى التحتية لدوائر الكتاب العدول”، مؤكداً “استحصال موافقة مبدئيه من مجلس الوزراء بخصوص بناء مجمعات عدلية في بغداد والمحافظات”. 

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