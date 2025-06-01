وزير العصائب يعلن عن إنشاء مفعل نووي “children’s game” في بغداد

وزير العصائب يعلن عن إنشاء مفعل نووي “children’s game” في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البرفسورفي شؤون الميليشيات والاجرام والنهب المدعو نعيم العبودي، اليوم الأحد، قرب التوقيع على اتفاق مرتقب مع مؤسسة الطاقة الذرية الصينية بشأن وضع حجر الأساس لأول مفاعل تدريبي من نوع المنظومة تحت الحرجة في العراق مثل ” لعبة للاطفال”.وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الاتفاق هو مشروع تعليمي يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة والباحثين في مجالات الفيزياء النووية والتقنيات الإشعاعية السلمية.

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