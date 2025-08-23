وزير الكهرباء: خدمة الكهرباء متوفرة في المناسبات الحسينية

وزير الكهرباء: خدمة الكهرباء متوفرة في المناسبات الحسينية
آخر تحديث:

 النجف/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الكهرباء  الولائي زياد علي فاضل، الخميس الماضي، جاهزية خطة تأمين الطاقة خلال ‏أيام زيارة وفاة النبي الأكرم (ص)‏.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل التقى بمحافظ النجف يوسف كناوي، لبحث الاستعدادات والإجراءات المتخذة الخاصة ‏بزيارة ذكرى وفاة الرسول الأعظم، وضمان استدامة تجهيز الطاقة الكهربائية ‏خلال أيام الزيارة“.وأكد أن “دوائر الوزارة في النجف دخلت حالة استنفار كاملة لتأمين ‏الطاقة الكهربائية بشكل مستقر ومُستدام حتى انتهاء الزيارة المباركة، مشيراً ‏إلى تزويد فرع توزيع كهرباء النجف بالدعم اللوجستي والفني لتعزيز جاهزية ‏الشبكة ورفع كفاءة التجهيز بما يلبي احتياجات الزائرين وأهالي المحافظة.”

