وزير الكهرباء “يجهل” باستثمار الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء

وزير الكهرباء “يجهل” باستثمار الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نصح مبعوث ملك بريطانيا لشؤون التجارة في الشرق الأوسط سايمون بيني وزير الكهرباء العراقي الاطاري زياد فاضل بأهمية استثمار الطاقة المتجددة (الشمسية) في توليد الكهرباء بالبلاد.وذكر بيان لوزارة الكهرباء  ان فاضل استقبل بمكتبه في مقر الوزارة أمس الأربعاء مبعوث الملك برفقة السفير البريطاني في العراق مارك برايسو ريتشاردسون، ومدير القسم التجارة والاعمال في السفارة البريطانية جيمس غالهال، مديرة العمليات و مستشار تجارة و الاعمال ياسمين خان، وبحثوا سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية وسبل تعزيزها ورفع القدرات الانتاجية في العراق”.وبين الوفد البريطاني الزائر، ان “أمام العراق فرصة لتعزيز موارد طاقاته، من خلال العمل بالطاقة المتجددة (الشمسية)، حيث ان الاستثمار هذه الطاقة في العراق يعد فرصة لتوفير فرص العمل للشباب، وينبغي التركيز هذا المجال وهنالك فرصة أوسع في الأسواق”.من جهته رحب وزير الكهرباء “بهذه المبادرة وخاصةً الطاقات المتجددة، حيث اننا بحاجة الى طاقات كهربائية نظيفة تكون رديفاً لمحطاتنا التوليدية والزيادة في الإنتاج مطلبنا لسد النقص الحاصل”.وأضاف “اننا بدورنا سنعمل على استحصال الموافقات الإدارية والقانونية من مجلس الوزراء من اجل العمل على ابرام اي عقود تجاه مثل هكذا اعمال جديدة علينا!!”.

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