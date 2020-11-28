وزير المالية يعلن طرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار على العراقيين

وزير المالية يعلن طرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار على العراقيين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي،السبت، ان وزارة المالية ستقوم من خلال الورقة البيضاء بإصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد وتغييره، مشيرا الى انه ليس امام العراق طريق اخر سوى تقوية القطاع المصرفي والنهوض بواقعه.وقال علاوي خلال حضوره اجتماع رابطة المصارف الخاصة العراقية حسب بيان للوزارة، إن “القطاع المصرفي من اهم القطاعات ،والدولة تعمل على دعمه من اجل تحريك الاقتصاد”، لافتا الى ان “حركة الإصلاح الاقتصادي الحالية هي الأكثر جدية وستستمر إلى الحكومات المقبلة”.وأضاف أن “وزارة المالية تعمل على تقوية البنى التحتية للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية وبالخصوص القطاع المصرفي، من اجل دعم المشاريع الاستثمارية في العراق”، موضحا أن “وزارة المالية لا ترى أي بديل الا تقوية القطاع المصرفي ودفعه إلى الامام من خلال إزالة العقبات من امامه”. ونوه إلى أن “وزارة المالية تسعى لطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار إلى المواطنين بالعملتين الدينار والدولار”، متوقعا “من المصارف الخاصة والحكومية شراءها”. ولفت إلى أن “سعر صرف الدينار امام الدولار سيكون ثابتا عند اصدار السندات وذلك لتجنب أي خسائر في شراء السندات من قبل المصارف والمواطنين”، مؤكدا أن “وزارة المالية من خلال الورقة البيضاء ستقوم بإصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد، وتغييره ليواكب الاقتصاد العالمي، موضحا أن القرارات السياسية التي اتخذت في السابق، أثرت على الاقتصاد”. من جهة أخرى، “قدم رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، شكره إلى وزير المالية لتلبية الدعوة”، مؤكدا أن “الورقة البيضاء شخصت المشاكل الاقتصادية بشكل دقيق، وأصبحت الحلول متاحة امام جميع المسؤولين”. واوضح الحنظل أن “العراق الان يمر بمفترق طرق وان لم تطبق الاصلاحات السريعة اللازمة لانتشال البلد من ازمته فسوف تتفاقم هذه الازمة في السنة المقبلة والسنوات التي تليها”، داعيا إلى “تبني سياسات الاصلاح والمساهمة في تطبيقها سواء على مستوى القطاع العام او الخاص” . ولفت إلى أن “رابطة المصارف الخاصة تشيد بالإصلاحات المتعلقة بالقطاع المصرفي التي تضمنتها الورقة البيضاء”، مشيدا “بإجراءات البنك المركزي العراقي التي تسهم بشكل مستمر في دعم القطاع المصرفي الخاص”.

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