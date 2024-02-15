وزير الموارد المائية:الشعب العراقي سيموت عطشا جراء تخفيض المياه من قبل تركيا وإيران خلافا للقانون الدولي

وزير الموارد المائية:الشعب العراقي سيموت عطشا جراء تخفيض المياه من قبل تركيا وإيران خلافا للقانون الدولي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر وزير الموارد المائية عون ذياب،الخميس، من مغبة استمرار عدم اصلاح السياسية المائية في العراق، مشيرا الى ان المياه لن تكفي للشرب خلال الأعوام المقبلة دون وجود حلول ناجعة. وقال ذياب في حوار متلفز ،ان “اطلاقات المياه القادمة من تركيا  وإيران ستمكن العراق من تلبية احتياجاته خلال فترة الصيف المقبل بصورة كاملة”. وأضاف ان “الخيار الأمثل لحل ازمة المياه وتعزيز كميات المياه العذبة سيكون عبر تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة ضد تركيا وإيران جراء عدم تزويدهما الحصة العادلة من المياه للعراق وخلافا للقانون الدولي وعلاقات دول الجوار كما يجب الشروع في تحلية مياه البحار وتنقية المياه الثقيلة لإعادة استخدمها مجددا على غرار جميع الدول”. وأوضح ان “التقديرات الحكومية تشير الى ان سكان البلاد سيرتفع الى 50 مليون خلال العام 2040 في حين ان عام  2100 سيكون العدد أكبر بكثير ولن يتمكن من تحقيق الاحتياجات الرئيسية.

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