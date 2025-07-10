وزير الموارد المائية:هناك “زيادة” في نهر دجلة ولكنها مؤقتة بأمر تركي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الموارد المائية عون ذياب، الخميس، إن “نهر دجلة شهد زيادة بأكثر من 100 متر مكعب بالثانية مقارنة بالمطلق السابق، بينما لم تُسجل أي زيادة في نهر الفرات”.

وأضاف أن “تحسن التدفقات سيكون تدريجياً وهي مؤقتة لمدة شهرين بامر تركي، لكن تأثيره على البصرة لن يكون مباشراً، لأن المياه تحتاج إلى 21 يوماً للوصول من الموصل، مع فقدان جزء من الكمية أثناء عبورها بسبب العوامل التأثيرية على تدفقه”.

وبيّن ذياب، أن “الوزارة تتابع حركة المياه وتعمل على ضمان التوزيع العادل وتجاوز التحديات التي تعرقل وصول الحصص الكافية إلى المحافظات الجنوبية”.