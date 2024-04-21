آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تحالف الفتح:السوداني موظف صغير في جيب البارزاني
نائب:أغلب المشاريع معطلة بسبب عدم إقرار موازنة 2024
وزير المياه:نأمل الحصول على حصتنا العادلة من المياه خلال زيارة أردوغان
النفط النيابية:تهريب(225) ألف برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية إلى تركيا
تحالف الفتح يحمل إسرائيل مسؤولية استهداف معسكر المسيب للحشد الشعبي
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
تحالف الفتح:السوداني موظف صغير في جيب البارزاني
نائب:أغلب المشاريع معطلة بسبب عدم إقرار موازنة 2024
وزير المياه:نأمل الحصول على حصتنا العادلة من المياه خلال زيارة أردوغان
النفط النيابية:تهريب(225) ألف برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية إلى تركيا
العلاق:معظم إحتياطي الذهب العراقي موجود في إنكلترا وأمولنا لدى البنك الفدرالي !
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
النفط النيابية:تهريب(225) ألف برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية إلى تركيا
العلاق:معظم إحتياطي الذهب العراقي موجود في إنكلترا وأمولنا لدى البنك الفدرالي !
إيران:بفضل حشدنا الشعبي وأحزابه وحكومتنا الإطارية أصبح العراق الواجهة الأولى لصادراتنا
غراهام:إبقاء العراق موحداً مسألة معقدة وستبقى معقدة لسنوات قادمة
السوداني:لايمكن زج إيران فيما يحصل بالعراق والمنطقة!
-
- اذاعة INN