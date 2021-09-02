وزير النفط:”أوبك بلاس” توافق للعراق على زيادة تصدير (400) ألف برميل يوميا

وزير النفط:”أوبك بلاس” توافق للعراق على زيادة تصدير (400) ألف برميل يوميا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، أن أوبك+ اتفقت على زيادة تدريجية بحجم الإنتاج اعتباراً من 1 تشرين الأول، فيما أعرب عن أمله في استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة.وقال عبد الجبار في بيان صدر بعد انتهاء اجتماع (اوبك +) ، إن “اتفاقات خفض الانتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد أدت الى احتواء الفوضى التي تسببت بها تداعيات انتشار كوفيد 19″، مبينا أن “السوق النفطية ستبقى خاضعة لمراقبة الجهات البحثية والمعنية في منظمة “اوبك” والدول الاعضاء من اجل التعاطي الآني مع المتغيرات في العرض والطلب”.وأعرب عبد الجبار عن امله “في استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة، والعمل على ذلك من قبل الجميع”، مشيرا الى “الاتفاق على ضخ الزيادة التدريجية التي تقدر (400 الف برميل) باليوم اعتباراً  من شهر تشرين الاول 2021”.وأكد “دعم العراق لجميع الاتفاقات التي تؤدي الى استقرار السوق النفطية”.ووافقت أوبك بلاس، اليوم ، على الالتزام بسياسة الإنتاج الحالية عبر زيادته تدريجياً وبشكل شهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

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