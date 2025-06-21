وزير النفط:الإنتاج النفطي مستمر ولدينا أكثر من منفذ لتصدير النفط

وزير النفط:الإنتاج النفطي مستمر ولدينا أكثر من منفذ لتصدير النفط
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، أن جميع الكوادر العاملة في الحقول النفطية لم تغادر العراق جراء ما يجري في المنطقة، مشيراً إلى أن عمليات الإنتاج مستمرة.وقال وزير النفط في تصريح صحفي ، إن “الوزارة وفرت طائرات وخطوطاً من مطار البصرة لغرض استبدال الموظفين في الشركات الأجنبية الذين يعملون بنظام الشفتات، لكن تعذر سفرهم بسبب توقف الخطوط في الإمارات وقطر والصين وبعض الدول”.وأضاف، أن “مغادرة موظفين وخبراء أجانب لأي حقل لا يعني انسحاباً، وإنما استبدال الكوادر التي تعمل منذ سنوات كنظام شفتات”.وأشار إلى أن “الحركة النفطية بالتصدير مستقرة حتى الآن، لكن في حال إغلاق مضيق هرمز فهناك بدائل للتصدير تعمل عليها وزارة النفط”.وأكد الوزير، أن “الوزارة أنجزت اليوم عمليات تطوير وزيادة في الإنتاج ببعض الحقول، وهذا يعني أن تواصل العمل مستمر دون أي عائق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *