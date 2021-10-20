وزير النفط:سعر برميل النفط في موازنة 2022 من 55-60$

وزير النفط:سعر برميل النفط في موازنة 2022 من 55-60$
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد وزير النفط احسان عبد الجبار، الأربعاء، سعر البرميل في موازنة 2022، فيما توقع وصول الخام إلى 100 دولار.وقال وزير النفط خلال ورشة عقدها اليوم بفندق الرشيد، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الحكومة المركزية ستثبت سعر برميل النفط في موازنة 2022 بين الـ55 الى 60 دولاراً”، مبينا ان “ذلك سيساعد على حدوث تغييرات وتحسن كبير في اداء الاقتصاد الوطني وتجاوز العجز المالي في الموازنة العامة”.وتوقع عبد الجبار، “يبلغ سعر برميل النفط الخام 100 دولار، بالربع الاول من العام المقبل متاثرا بانخفاض الخزين الاستراتيجي الامريكي والعالمي وتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات كوفيد 19”.واعلن عن “قرب بدء شركة شلمبنجر بمشروع عمليات حفر 96 بئر نفطي في حقل غرب القرنة 1 والذي يعد الاكبر من نوعة في تاريخ البلاد”، مشيرا الى ان “المشروع سيضيف 80 الف برميل يومياً بعد انجازه على اجمالي انتاج شركة نفط البصرة التابعة لشركة النفط الوطنية”.وتابع ان “شركة شلمبنجر المنفذة لصالح شركة اكسون موبيل المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة 1 باستخدامها التكنلوجيا الحديثة في عمليات الحفر في غرب القرنة 1 تساعد جميع الاطراف في وزارة النفط وشركات التراخيص على تقليل كلف انتاج البرميل الواحد وتحسين انتاجية”.وعبر وزير النفط، عن تفاؤله بـ”تطور كبير في الصناعة النفطية، لاسيما وانها دخلت في مرحلة ايجابية جديدة تتنافس مع شركات انتاج الطاقة البديلة الشمسية ووقود النتروجين الاخضر والازرق”، مبينا ان “شركات عملاقة انفقت مليارات الدولارات على انشاء البنى التحتية لتصنيع المعدات والاجهزة الحديثة والبطاريات والمواد الاخرى التي تدخل في صناعة الطاقة البديلة”.من جانبه، قال نائب رئيس شلمبنجر سعد الضامن ان “الاستعدادات جارية لانطلاق عمليات الحفر في اكبر مشروع استخراجي، والذي سيتنفذ وفقا لاحدث التكنولوجية التي ستعمل بالمشروع وتجهيز ونصب منظومة المعلومات وقواعد برمجيات ادارتها في شركة نفط البصرة”.

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