وزير النفط:لايمكن المساس بحوافز موظفي القطاع النفطي

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الثلاثاء ( 24 شباط 2026 )، أنه لايمكن المساس بحوافز موظفي القطاع النفطي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني حريص على إدامتها.وقال السواد في حديث صحفي، إن “الاخبار المتداولة بشأن استقطاع مستحقات موظفينا لايمكن أن تمضي فأبناء القطاع النفطي يعملون الليل والنهار وبأصعب الظروف الجوية والبيئية لغرض ادامة انتاج النفط والغاز والمشتقات النفطية”.وأضاف وزير النفط: “نحن نطمئنهم لن يمس أحد مستحقاتكم”.

