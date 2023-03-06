وزير النفط: حقل أريدو النفطي الجديد يصل الى أكثر من 12 مليار و900 مليون برميل

وزير النفط: حقل أريدو النفطي الجديد يصل الى أكثر من 12 مليار و900 مليون برميل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، على أهمية  تطوير حقل أريدو النفطي الذي يعد من المشاريع الواعدة، مشيرا الى أن وزارته تهدف للانتقال به من مرحلة النشاط الاستكشافي الى مرحلة الانتاج الفعلي.وقال عبد الغني جاء خلال  حفل التوقيع على عقد الاعلان التجاري وخطة التطوير  لحقل أريدو النفطي ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة في محافظتي المثنى وذي قار، وفقا لبيان ، إن “الانتاج المخطط  لحقل اريدو في برنامج التطوير لمرحلته الاولى ، الوصول الى انتاج معدل يبلغ 30 الف برميل باليوم عام 2025 ، وصولاً الى انتاج الذروة المخطط له ، بمعدل  250 الف برميل باليوم بحسب الاتفاق مع المشغل للرقعة الاستكشافية العاشرة”، مبينا أن التوقعات تشير الى حجم المخزون النفطي للحقل وخصوصاً مكمن مشرف حيث يضم خزيناً نفطياً يصل الى نحو اكثر من 12 مليارو900 مليون برميل”.وأشار عبد الغني الى ” تاريخ اكتشاف حقل أريدو النفطي الذي يرجع الى عام 2016 ، و يقع ضمن مساحة ونشاط الرقعة الاستكشافية العاشرة ، حيث تم الاعلان عنه في حينها بعد الانتهاء من نتائج المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد ، ثم أعقب ذلك عملية التقييم من خلال تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الابعاد ، وحفر عدد من الابار الاستكشافية والتقييمية ، واجراء الدراسات والفحوصات المختبرية خلال فترتي الاستكشاف والتقييم”.واوضح، أنه “في الربع الاخير من عام 2021 قدم  المشغل اعلان  الاكتشاف التجاري وتضمن الاعلان ( النتائج ،والاستنتاجات ، ومقترح التطوير التمهيدي)، ووافقت عليه وزارة النفط بعد مناقشات ومراجعات مستفيضة من قبل  الجهات المعنية في الوزارة “، مبينا أن “تطوير حقل اريدو  يسهم في تطوير الواقع الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل لأبناء المحافظتين، وللمقاولين الثانويين وغيرهم من القطاعات الخدمية التي تتحرك وتنشط بوجود هذه الشركات التي تعمل في محافظتي  ذي قار والمثنى ، وهذا ما يساعد على ارتفاع نسبة النمو والنشاط الاقتصادي في هذه المدن “.من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، وفقا للبيان، إن “حقل اريدو النفطي يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة التي تقع بين محافظتي ذي قار والمثنى ، ويأتي تطوير هذا الحقل ضمن خطط الوزارة لإدامة وزيادة الانتاج النفطي والغازي من الحقول والرقع الاستكشافية المنتشرة في انحاء العراق “.واضاف جهاد، أن “من اهم اهداف تطوير الرقعة الاستكشافية العاشرة واستهداف المكامن المنتجة فيه ، من قبل الوزارة هو تحويل الرقع الاستكشافية الى حقول منتجة للنفط والغاز بالتعاون مع الشركات العالمية ، و العمل على النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظتي ذي قار والمثنى وتحقيق اهداف التنمية المستدامة لمحافظتنا العزيزة”.واوضح البيان، أنه “حضر حفل التوقيع بين شركة نفط ذي قار والمشغل لحقل اريدو النفطي ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية ، ووكلاء الوزارة ومحافظ ذي قار ومحافظ المثنى وعدد من المسؤولين في الدوائر والشركات الوطنية والأجنبية “.

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