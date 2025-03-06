وزير النفط: قرب تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي

وزير النفط: قرب تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عن قرب تفعيل ملف التصدير عبر ميناء جيهان التركي.وذكر بيان للوزارة ، ان “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني ترأس، اجتماعا لمناقشة أعمال اللجنة العراقية – التركية المشتركة بحضور أعضاء اللجنة من الوزارات العراقية”.وأكد الوزير بحسب البيان، على أهمية الملفات التي تتعلق بأعمال اللجنة وعلى وجه الخصوص ملفي المياه والنفط، مشيراً إلى ضرورة تفعيل ملف المياه وبما يخدم مصالح العراق بتحقيق حصة عادلة من الاطلاقات المائية ولفت عبد الغني إلى قرب تفعيل ملف تصدير النفط عبر أنبوب النفط وصولا إلى ميناء جيهان التركي واحتمالية زيادة الصادرات عبر هذا الأنبوب من نفط البصرة .كما ناقش الاجتماع وفق البيان، الموضوعات الواردة في جدول الاعمال التي تخص اللجان الفرعية في مجالات المياه، والطاقة والنفط ،والتعليم ، والمنافذ الحدودية والاتصالات، والتبادل التجاري، وملف الرياضة والشباب ،وخلص الاجتماع إلى أهمية إكمال المتطلبات الفنية للجان ، و تفعيل اللجان المشتركة مع الجانب التركي وبما يخدم مصالح البلاد .

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