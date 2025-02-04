وزير النفط يعلن الشروع بتسليم النفط المنتج من الإقليم إلى شركة “سومو”

وزير النفط يعلن الشروع بتسليم النفط المنتج من الإقليم إلى شركة “سومو”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، الثلاثاء، الشروع بإجراءات تسليم نفط المنتج في الاقليم إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).وقال عبد الغني في تصريح للوكالة الرسمية، إن: “وزارة النفط بدأت تحركاتها مع حكومة الإقليم من خلال توجيه كتاب رسمي لتسليم النفط بشكل أصولي إلى شركة التسويق (سومو)”، مؤكدًا، “على تمكين الحكومة الاتحادية من استلام منتجات نفط في الإقليم وتصديره عبر الشركة الوطنية”.وأشار إلى، أن “هناك إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة الخط العراقي – التركي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان”.وأوضح عبد الغني، أن “الكميات المحددة لا تقل عن 300 ألف برميل يوميا من نفط الإقليم تسلم إلى وزارة النفط الاتحادية يتم تصديره عبر الأنبوب العراقي – التركي”، منبها إلى، أن “الديون التي بذمة إقليم كردستان يجري الاتفاق عليها بين الطرفين”.

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