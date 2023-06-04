وزير خارجية العراق وسوريا في مؤتمر صحفي مشترك: إيران تجمعنا

وزير خارجية العراق وسوريا في مؤتمر صحفي مشترك: إيران تجمعنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الاحد، أنه سنجتمع بالقاهرة لإعادة تطبيع الأوضاع في سوريا.وقال المقداد في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، إنه “أشعر بالاعتزاز في بغداد عمق التأريخ والحضارة”، مبيناً أنه “نبذل كل الجهود لتعزيز أواصر العمل مع العراق”.وأضاف أنه “هناك تقدم في المباحثات مع العراق”، موضحاً أنه “نعمل على تعزيز سيادة العراق وسوريا”.وبين المقداد أن “المحادثات مع الجانب العراقي كانت بناءة”، لافتاً الى أنه ” سنجتمع بالقاهرة لإعادة تطبيع الأوضاع في سوريا”.بالمقابل اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن العراق كان يمثل ممراً لحركة المخدرات وبات الآن يستهلكها.وقال حسين ، إن ” العلاقات مع سوريا عميقة  لاسيما وان إيران تجمعنا وموقفنا ثابت في دعم الشعب السوري”.واضاف أنه “نحتاج إلى تحرك إقليمي ودولي بشأن الوضع السوري”، مبيناً أنه “في المرحلة المقبلة سنتحرك لإيصال المساعدات الإنسانية لسوريا”.واشار الى أنه “بحثنا اليوم التعاون مع سوريا بشأن ملف المخدرات”، مؤكداً أن “العراق كان يمثل ممراً لحركة المخدرات وبات الآن يستهلكها”.وتابع وزير الخارجية أنه “من المؤمل العمل مع الدول المحيطة لمحاربة تجارة المخدرات”.

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