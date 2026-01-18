وزير ميليشياوي: مصرف (TBI) تحت خدمة العصائب

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
مصادر: الانسحاب الأمريكي من قاعدة عين الأسد لسحب البساط من ميليشيا الحشد لحل نفسها
مصدر برلماني: الإسراع في حسم ملف اللجان النيابية بحسب الاختصاص يُفعل العمل الرقابي
نائب سابق: البرنامج الحكومي أهم من هو رئيس الحكومة المقبلة
اللعب على الحبال..المالكي يدعو إلى تعزيز العلاقات مع السعودية
القنصل الإيراني في النجف: الدعم العراقي لإيران يؤكد على “عمق” العلاقة بين البلدين
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
عراقجي: العراق الخط الدفاعي الأول لإيران
مصدر إيراني: العراق يقاتل سياسياً من أجل حماية إيران وفؤاد حسين سيزور طهران يوم غد
الجواز العراقي في الذيل عربياً منذ وقوعه تحت الحكم الإيراني
سافايا: مراجعة شاملة لتهريب الدولار وسرقة المال العام العراقي
