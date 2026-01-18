وزير ميليشياوي: مصرف (TBI) تحت خدمة العصائب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن  القيادي في ميليشيا العصائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد عن توفير قروض سكنية لأساتذة وموظفي الوزارة وجامعة بغداد بهدف الحصول على شقق ضمن مجمع الأخوة السكني، وقال العبودي في مؤتمر صحفي إن “هذا اليوم مميز في تاريخ الوزارة حيث نتواجد في مجمع الأخوة السكني، وهو أحد المشاريع التي تأخرت منذ عام 2013. منذ تولينا الوزارة عملنا على إعادة مناقشة العقد وزيادة نسبة الوزارة من 35% إلى 40% من المشروع”،وأضاف أن “عدد الوحدات السكنية في المشروع يبلغ 22 ألف وحدة ونسبة التخفيض وصلت إلى 20–25% وهو إنجاز مهم يُحسب للوزارة” ولفت إلى أن بعض البنايات اكتملت من حيث الهيكل الخارجي داعياً الأساتذة والمنتسبين في جامعة بغداد ووزارة التعليم إلى الإسراع في إجراءات التسجيل للحصول على الشقة. وأوضح العبودي أن الوزارة تمكنت من التنسيق مع مصرف (TBI) والمصرف العقاري لتوفير القروض لمنتسبي الوزارة مما يتيح للأساتذة والموظفين التقديم للحصول على شقق ضمن المجمع كما أشار إلى استحصال قطع أراضٍ مخصصة للمشروع  مجهزة بالكهرباء والماء وطرق معبدة  وفق قرار مجلس الوزراء.وأشار مسؤول شركة آثار الوركاء عبد الستار أحمد، إلى أن “مجمع الأخوة السكني يعد من أهم المشاريع الاستثمارية السكنية ويخدم فئة مهمة من المجتمع وهم موظفو وأساتذة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت أعمالاً متقدمة ويضم أنماطاً مختلفة من الشقق بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات المستفيدين مع دعم في الأسعار وقروض عقارية ضمن المبادرة الإسكانية للمصرف العقاري،وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل متابعة مشروع مجمع الأخوة السكني حتى استكمال كل مرحلة خلال ثلاث سنوات.

