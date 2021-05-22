وصول منتخب طاجكستان إلى البصرة لمواجهة نظيره العراقي

وصول منتخب طاجكستان إلى البصرة لمواجهة نظيره العراقي
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البصرة/شبكة أخبار العراق- وصل منتخب طاجكستان، السبت، إلى محافظة البصرة لمواجهة أسود الرافدين ودياً.وبحسب الوكالة الرسمية، فقد وصل منتخب طاجكستان إلى البصرة لمواجهة أسود الرافدين في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخب العراقي لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

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