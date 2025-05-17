وصول وزراء الخارجية العرب إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر القمة

وصول وزراء الخارجية العرب إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر القمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، التي تنطلق في وقت لاحق من اليوم.كما وصل لاحقاً وزير الخارجية في دولة الكويت، عبدالله علي عبدالله، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في القمة.وشهدت العاصمة صباح اليوم أيضاً وصول عدد من كبار المسؤولين العرب، من بينهم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ونائب رئيس الوزراء العماني شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، إلى جانب وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية التونسية محمد علي بن أحمد الهادي.وكان في استقبالهم بشكل منفصل، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مطار بغداد الدولي.

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