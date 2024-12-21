وفاة القيادي في حزب الدعوة (سعد المطلبي)

وفاة القيادي في حزب الدعوة (سعد المطلبي)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توفي القيادي في ائتلاف دولة القانون وعضو مجلس محافظة بغداد السابق، سعد المطلبي، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.ووفاة المغفور له اثر نوبة قلبية أدت الى وفاته.وأشارت إلى أن ” مراسم العزاء ستقام في مسجد الزوية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد “.وشغل المطلبي مناصب سياسية عدة، بينها رئاسة اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد.

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